CURSO ORGANIZADO POR CRUZ ROJA
Las riclanas aprenden a defenderse solas
LA CRÓNICA
RICLA
El pabellón deportivo municipal Jesús Miranda de Ricla acogió el 8 de noviembre el curso solidario de autodefensa cuerpo a cuerpo para la mujer titulado Yo me defiendo sola.
Durante dos horas, las mujeres participantes pudieron aprender diferentes técnicas de defensa para situaciones de riesgo. Practicaron técnicas de agarre y de golpeo, así como métodos de defensa en situaciones con y sin armas, y también como controlar situaciones de estrés ante posibles agresiones.
El curso se realizó a través de Cruz Roja en colaboración con distintas federaciones de defensa personal, programas mujer y deporte, y el Ayuntamiento de Ricla.
