ENCUENTRO MUY ESPERADO
Las rondallas hacen gala de calidad en su cita en La Muela
LA CRÓNICA
La Asociación Cultural Gil Tarín organizó el domingo 16 de noviembre el II Encuentro de Rondallas de La Muela en el auditorio de la Casa de Cultura. Las agrupaciones participantes fueron Rondalla Orache de Monegrillo, Asociación Cultural Aires del Jalón de Calatorao, Grupo Pulso y Púa de Figueruelas, Rondalla Ciudad de Borja, y Asociación Cultural Gil Tarín de La Muela. Las actuaciones se realizaron por la mañana y por la tarde, con un intermedio para comer todos juntos en el Restaurante El Casino de la localidad.
Al finalizar el acto, se entregó el Molino de Honor, dedicado a una persona relacionada con la música tradicional y popular, que este año ha sido para José Antonio Esteban Lapeña, popular autor musical, que recibió el reconocimiento de manos de Serafín Mateo, galardonado el año anterior. Para cerrar el acto, se interpretó la pieza, Mazurca de Josan, a cargo de una rondalla compuesta por dos integrantes de cada uno de los grupos.
En la formación de la rondalla Gil Tarín se integraron alumnos de la escuela de guitarra de esta asociación, que participaron de una manera activa en todo el evento.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad