Las rondallas hacen gala de calidad en su cita en La Muela

La Asociación Cultural Gil Tarín organizó el domingo 16 de noviembre el II Encuentro de Rondallas de La Muela en el auditorio de la Casa de Cultura. Las agrupaciones participantes fueron Rondalla Orache de Monegrillo, Asociación Cultural Aires del Jalón de Calatorao, Grupo Pulso y Púa de Figueruelas, Rondalla Ciudad de Borja, y Asociación Cultural Gil Tarín de La Muela. Las actuaciones se realizaron por la mañana y por la tarde, con un intermedio para comer todos juntos en el Restaurante El Casino de la localidad.

Las agrupaciones participantes son rondallas vecinas de la comarca y alrededores.

Al finalizar el acto, se entregó el Molino de Honor, dedicado a una persona relacionada con la música tradicional y popular, que este año ha sido para José Antonio Esteban Lapeña, popular autor musical, que recibió el reconocimiento de manos de Serafín Mateo, galardonado el año anterior. Para cerrar el acto, se interpretó la pieza, Mazurca de Josan, a cargo de una rondalla compuesta por dos integrantes de cada uno de los grupos.

En la formación de la rondalla Gil Tarín se integraron alumnos de la escuela de guitarra de esta asociación, que participaron de una manera activa en todo el evento.