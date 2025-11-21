Salesianos recorre Europa con el proyecto Erasmus+

El colegio Salesiano de La Almunia participa desde junio 2024 en un proyecto Erasmus+ escolar, una iniciativa que ha permitido que tanto el alumnado como el profesorado vivan experiencias llenas de aprendizaje.

El contacto con otras culturas y la posibilidad de compartir proyectos comunes demuestran que, desde los pueblos, también se construye Europa.

Durante este proyecto, diez alumnos de 1º de Bachillerato han participado en una movilidad a Ventimiglia (Italia), nueve alumnos de 4º de ESO en Vila Real (Portugal), y nueve de 3º de ESO en Lüneburg (Alemania) han realizado un Job Shadowing en Limoges (Francia), mientras que siete alumnos han disfrutado allí de un intercambio escolar junto a estudiantes franceses.