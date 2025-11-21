El talento local va ‘sobre ruedas’

El Club Patín Valdejalón organizó el domingo 26 de octubre el XII Trofeo de Niveles en el pabellón viejo de La Muela. Tras un fin de semana lleno de nervios, risas, amistad y, sobretodo, patinaje, el club local se mostró muy orgulloso de la actuación de todas sus patinadoras por su esfuerzo y los magníficos resultados obtenidos. Destacaron el tercer puesto de Alba Arteaga en el nivel 5, y la segunda posición de Carlota Moreno en el nivel 6, quien además consiguió una puntuación que le da acceso a categoría promocional.