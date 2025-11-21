‘Tierra Baja’ pone en valor el papel de las mujeres rurales

Morata de Jalón fue uno de los municipios elegidos para la proyección el 24 de octubre de la película Tierra Baja, con motivo del VIII Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales.

El filme, dirigido por Miguel Santesmases y protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón, cuenta la historia de Carmen, una guionista retirada que se instala en una masía de un pueblo de Teruel para cultivar el olivar heredado de su abuela. Allí, mientras intenta dar un nuevo rumbo a su vida, un antiguo amor reaparece y la obliga a enfrentar su pasado, la despoblación del mundo rural y la búsqueda de nuevos sueños.

La actividad ofreció una aproximación cinematográfica al papel de las mujeres en el entorno rural, a través de una historia que planteó diversas miradas sobre sus realidades y desafíos. Además, también se abordaron cuestiones como la despoblación rural, el relevo generacional y el retorno a los orígenes, así como la manera en que la protagonista replantea su identidad en un entorno que combina memoria y cambio.

Al finalizar la proyección se hizo pequeño picoteo donde todas las personas asistentes pudieron intercambiar opiniones y perspectivas sobre el papel de la mujer en el mundo rural.

La iniciativa fue organizada por el Ayuntamiento de Morata de Jalón dentro del programa Cultivamos la Igualdad, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y reunió a un numeroso público interesado en la reflexión social y cultural dentro del ámbito rural.