PLAN CORRESPONSABLES
Valdejalón promueve el ajedrez en Épila
LA CRÓNICA
ÉPILA
La Comarca de Valdejalón ha puesto en marcha un taller de ajedrez en la Biblioteca Municipal San Pedro Arbués de Épila, enmarcado dentro del Plan Corresponsables. El objetivo es fomentar el aprendizaje, la concentración y el trabajo en equipo entre los más jóvenes.
El taller está diseñado para que niños y niñas principiantes den sus primeros pasos en el mundo del ajedrez, un juego que combina estrategia, lógica y creatividad.
A lo largo de las distintas sesiones, los participantes podrán adquirir nuevas habilidades y valores educativos, además de disfrutar de una actividad lúdica que promueve el pensamiento crítico, el razonamiento, la reflexión y la igualdad de oportunidades.
