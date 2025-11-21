Valdejalón respalda las reivindicaciones por el 25N con talleres y un manifiesto

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, la Comarca de Valdejalón expresa su respaldo a las reivindicaciones de esta jornada y se suma a la lectura del manifiesto en sus sedes como muestra de apoyo y compromiso.

Durante los meses de noviembre y diciembre, en colaboración con los municipios y asociaciones de la comarca, se van a desarrollar actividades y talleres de sensibilización dirigidos a la ciudadanía, con el objetivo de concienciar y promover una cultura basada en el respeto, la empatía y la igualdad. Desde la institución comarcal animan a los vecinos de la comarca a participar en todos ellos.

«Alzamos la voz por todas las mujeres que no pueden hacerlo, por las que ya no están y por los hijos e hijas de esas mujeres», manifiestan desde la Comarca de Valdejalón con motivo del 25N. «La violencia de género sigue siendo una realidad que nos duele cada día. Reivindicamos una sociedad libre de violencia, con educación en igualdad y justicia efectiva, porque la violencia machista no es un problema privado, sino una cuestión social y estructural. Si tú estás cansado de oírlo, nosotras de vivirlo».

Manifiesto: "¡Si tu estás cansado de oírlo, nosotras de vivirlo!"

Hoy 25 de noviembre, conmemoramos el día internacional para la eliminación de la Violencia contra la mujer.

Si tú estás cansado de oírlo, nosotras de vivirlo.

Alzamos la voz por todas aquellas mujeres que no pueden hacerlo y por las que ya no están. Que todo lo vivido, lo sufrido y lo soportado no siga siendo ignorado. La sociedad evoluciona, nuevas leyes han traído a nuestro país seguridad jurídica, y la posibilidad de que todas tengamos claro que si denunciamos la justicia va a actuar. Sin embargo, parte de la sociedad sigue cuestionando a las mujeres que consiguen dar el paso.

Si tú estás cansado de oírlo, nosotras de vivirlo.

1 de cada 2 mujeres de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de su vida por el hecho de serlo. En este momento en nuestro país hay más de 1400 menores identificados en riesgo de sufrir violencia vicaria. En lo que va de año son 68 los feminicidios registrados en nuestro país. No queremos olvidarnos de la situación de violencia sexual a la que están sometidas mujeres y niñas en procesos de guerra.

Si tú estás cansado de oírlo, nosotras de vivirlo.

Nuevas formas de violencia acechan a las mujeres con fenómenos como Only Fans, Sugar Daddy... Rechazamos el disfraz de libertad con el que estas plataformas digitales legitiman la mercantilización del cuerpo de la mujer, bajo la lógica del éxito salarial, deseo masculino o el lucro digital. Este negocio funciona porque la sociedad, en su mayoría hombres, ha normalizado la sexualización de mujeres y niñas, al punto de considerar legítimo pagar por acceder a ellas.

Si tú estás cansado de oírlo, nosotras de vivirlo.

La violencia de género no es un problema privado: es una cuestión social, política y estructural. Y mientras exista, ninguna sociedad será realmente libre ni justa. Reivindicamos educación en igualdad, en respeto, en consentimiento, en empatía, reivindicamos la justicia social desde la infancia. Reivindicamos recursos suficientes para proteger y acompañar. Reivindicamos justicia efectiva para quienes denuncian. No pararemos hasta que la violencia hacia las mujeres sea un recuerdo del pasado. Que se entienda que la lucha no es solo de las mujeres, sino del conjunto de la sociedad. Que la rabia que llevas dentro, se vuelva fuerza y ruido para romper el silencio y transformar el presente.