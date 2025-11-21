Los pueblos de Valdejalón volvieron a celebrar la fiesta de Halloween con distintas actividades.

Valdejalón se viste de terror y misterio

En Alpartir se realizó un pasacalles terrorífico en el que los participantes, ataviados con todo tipo de disfraces escalofriantes, fueron casa por casa pidiendo chuches y llenando de risas y sustos cada rincón de la localidad. Las calles, iluminadas y decoradas para la ocasión ofrecieron un aspecto mágico, gracias al cuidado y la creatividad con la que los vecinos prepararon sus fachadas. Después, todos pudieron disfrutar de una chocolatada «sangrienta», un guiño divertido y perfecto para continuar la fiesta en un ambiente familiar y acogedor.

Valdejalón se viste de terror y misterio

En la localidad de Bardallur, la fiesta de Halloween se realizó gracias a la iniciativa de la Asociación Amigos de Bardallur.

Valdejalón se viste de terror y misterio

Por su parte, en Calatorao, niños y niñas también pudieron disfrutar de un pasacalles terroríficamente divertido con historias, música y juegos, a cargo de Marzo Mayea, contratada por el ayuntamiento.

Valdejalón se viste de terror y misterio

En Épila, el Pasadizo del Terror volvió a ser un éxito logrando recaudar 1.276 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer. Y después, la fiesta continuó con música.

Valdejalón se viste de terror y misterio

En La Muela, más de 70 personas voluntarias participaron en el décimo aniversario del Pasaje del Terror y de la Fiesta de la Noche de Las Ánimas, junto a la Concejalía de Festejos, para que un año más saliera adelante un evento que moviliza a más de mil muelanas y muelanos todos los años.

Valdejalón se viste de terror y misterio

También se celebró Halloween en Plasencia de Jalón. La jornada comenzó por la mañana con un pasacalles infantil con mamás, profesoras y dos payasos sorpresa para el truco o trato. Por la tarde, hubo pintacaras para niños y adultos, seguido de pasacalles con música y animación. Y por la noche, se pudo disfrutar del pasaje del terror.

Valdejalón se viste de terror y misterio

En Ricla, niños y niñas del pueblo también salieron a recorrer las casas y comercios con sus calabazas pidiendo el tradicional truco o trato. Además, disfrutaron del espectáculo de teatro El misterio de los monstruos organizado por el ayuntamiento.

En Rueda de Jalón, los más pequeños quedaron para recorrer las calles ataviados con sus disfraces más terroríficos, acompañados de una carroza con música y bailarines. La fiesta continuó al llegar al pabellón de la localidad donde comieron los dulces recogidos por las casas.

De izquierda a derecha, Plasencia de Jalón disfrutó de un pasacalles para el truco o trato, un pintacaras y un pasaje del terror. Alpartir realizó un pasacalles y chocolatada. Abajo, los vecinos de Épila asistieron al ‘pasaje del terror’ que recaudó 1.276 € para la AECC y una fiesta. La Asociación de Amigos de Bardallur montó una animada fiesta. Calatorao también disfrutó de un pasacalles. En Ricla, los niños salieron a la calle con sus calabazas pidiendo el tradicional truco o trato y asistieron a un espectáculo de teatro. Rueda vivió una jornada de disfraces, música y bailarines. Y en La Muela se celebró el ‘Pasaje del Terror’ y la ‘Fiesta de la Noche de Las Ánimas’.