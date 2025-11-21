Los vecinos de Ricla ya pueden ir al polígono andando

Ricla ya cuenta con el nuevo andador que da acceso al polígono industrial, financiado con una subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza para obras de la Agenda 2030.

Este mes de noviembre han concluido las obras de construcción con la colocación del vallado de seguridad y la bionda que protege a los peatones de los vehículos. Con la apertura del andador, se garantiza a los numerosos trabajadores que acceden andando a las empresas del polígono industrial una seguridad que hasta ahora no disponían ya que tenían que caminar por la orilla de la carretera sin la protección adecuada. También va a dar servicio a las numerosas personas que todos los días van a andar, ya que a través del polígono se puede acceder a diferentes caminos agrícolas muy usados durante todo el año para hacer ejercicio.

Además de la zona de la travesía, también se ha urbanizado un tramo de acera que llega hasta el punto limpio, y por parte del ayuntamiento se procederá en próximas fechas a terminar los pocos metros que faltan hasta la esquina de la calle Calatorao, tramo que actualmente está en tierras y que dificulta el paso peatonal sobre todo en época de lluvias.

Conexión con el cementerio

Por otra parte, también en este mes de noviembre se ha licitado la obra del andador que dará continuidad desde la calle Mosén Ibáñez Cobos hasta el cementerio municipal, zona también comprometida para los peatones e incluso para la circulación de vehículos por su estrechez.

Una vez finalizada la misma, los riclanos y riclanas podrán disfrutar de un vial para paso de vehículos con anchura suficiente para el paso de dos vehículos y un andador protegido para los peatones.