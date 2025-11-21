Un vuelo literario con Elena Laseca

El pasado 24 de octubre, Elena Laseca presentó su novela Llámame Pingüina en el salón de actos Alfredo Longares de la Casa de las Asociaciones de Calatorao, invitada por el Club de Lectores de la Biblioteca Municipal.

Tras una primera introducción realizada por componentes del Club de Lectores, Elena Laseca fue transitando por los diferentes capítulos de su novela, dando a conocer detalles y características de la gran cantidad de personajes que aparecen en la misma.

Con gran maestría, y sin realizar spoiler, entrelazó su relato con las preguntas que desde el público se iban realizando, por una parte, personas que habían leído la novela y por otra, aquellos que sentían la curiosidad de conocer las tramas urdidas por la autora y que mostraron su disposición a leerla, dado el interés que despertó en la sala la animada y larga tertulia en la que derivó la presentación de Llámame pingüina.

Ambientada en los años 80 y 90, la novela se convierte en una historia que se sustenta en dos protagonistas que transitan de forma poco convencional por la historia de la época y establecen, como los pingüinos, un pacto de un encuentro mensual al año, mientras el resto del mismo cada uno lo vive a su libre albedrío.

La producción literaria Elena Laseca está enfocada hacia el relato, cuentos o novelas, como Voces, La Hija del italiano o el Pulso de mi sangre, entre otras y participa en colaboraciones con otras escritoras como en la obra Oleaje. Mujeres que escriben sobre hombre.

Licenciada en Filología Inglesa pasó de la enseñanza del inglés a comprometerse con su tierra y desarrollar su carrera profesional como Técnica sociocultural en el Ayuntamiento de Zaragoza y entre 2015 y 2018 como directora gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Todo ello lo ha compatibilizado con la escritura y una activad social comprometida como El Club de Opinión La Sabina o la Asociación Aragonesa de Escritores .

El encuentro en el Club de Lectores terminó entre risas, un pequeño refrigerio y la entrega del clasifico recuerdo en piedra de Calatorao que se entrega a todos los escritores que visitan Calatorao.