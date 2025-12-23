Más de 200 atletas se retan en La Almunia

Un total de 240 atletas participaron el domingo 23 de noviembre en la XIX Mularroya Trail, organizada por el Club Atletismo La Almunia, con el apoyo del ayuntamiento, con interesantes novedades respecto a ediciones anteriores.

García y Alberto Lasobras. / SERVICIO ESPECIAL

El fuerte viento presente durante toda la jornada desafió a participantes, voluntarios y organizadores en una prueba que transcurrió sin incidencias.

Quellca, Castro y Ezpeleta. / SERVICIO ESPECIAL

La principal novedad de esta edición fue la salida desde la Paridera de Barrachina, con lo que el Club Atletismo La Almunia buscaba que la prueba fuera una trail en todos los sentidos, y que la mayoría de su recorrido discurriera por sendas y pistas forestales. La llegada tuvo lugar, como es tradición, en la localidad de La Almunia a la altura del pabellón multiusos.

Durante la entrega de premios los asistentes pudieron disfrutar de un contundente aperitivo, y todos los participantes que entraron en las condiciones del reglamento fueron obsequiados con una camiseta técnica deportiva de manga larga.

El Club Atletismo La Almunia se mostró satisfecho del transcurso de la prueba en lo que a servicios a los participantes se refiere pese al fuerte viento que afectó en los montajes e infraestructura de la prueba. Además, agradecen la colaboración de la Comarca de Valdejalón, BTT Algairén, Muñecos Andarines, La Butrera, Club de Montaña La Almunia, Ambar, El Duendecillo, El Calamochino y Way Fruit.