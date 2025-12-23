La Almunia de Doña Godina se prepara para una dulce Navidad

La Almunia arrancó la campaña navideña Dulce Mágica Navidad con un encendido solidario de las luces instaladas por las calles y plazas, y acciones de concienciación frente al abandono animal de estas fechas. Durante estas semanas, el consistorio organiza una completa programación cultural y festiva que incluye exposiciones, teatro, cine, música y los tradicionales actos de la Comisión de Festejos, como la visita de Papá Noel, las pre-campanadas, la fiesta de Nochevieja y la cabalgata de Reyes, invitando a toda la ciudadanía a participar en estas celebraciones.

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina ha iniciado la campaña navideña con el lema Dulce Mágica Navidad, que acompaña todas las actividades previstas para estas fechas. La programación comenzó con un emotivo encendido de luces a cargo de los chicos y chicas de Adispaz, un gesto que simboliza la unión y la solidaridad del municipio. Durante esa misma tarde se repartieron más de 400 raciones de chocolate caliente con bizcochos, cuya recaudación se destinará íntegramente al centro, en apoyo al proyecto de ampliación de las instalaciones.

En el marco de esta misma campaña, el día 19, el área de Medio Ambiente desarrolló una acción de concienciación sobre el abandono de mascotas, especialmente relevante en estas fechas. La concejala de Comercio, Turismo y Medio Ambiente, Delia Oltean, hizo entrega de almohadas y bolsas de tela reutilizables a los escolares de la escuela infantil municipal y a los cursos de educación infantil, con el objetivo de sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia del cuidado de los animales y los compromisos que implica tener una mascota. «Es importante enseñar a cuidar nuestro entorno, así como a los animales que posiblemente reciban los niños esta Navidad. Es un compromiso muy grande, y debemos educarles a querer a los seres vivos, así como a cuidarlos y respetarlos», explica Delia Oltean.

Para todos los públicos

La agenda cultural y festiva preparada por las distintas áreas del ayuntamiento para las próximas semanas incluye propuestas para todas las edades y gustos. Entre ellas destaca la exposición de Playmobil, que podrá visitarse del 26 de diciembre al 4 de enero en la Sala de Exposiciones del Palacio de San Juan, con más de 400 sets y sorteos de pack de los icónicos clics entre los asistentes. La muestra sigue la estela de la ya realizada durante la pasada Navidad, aunque en este caso duplica su tamaño para repasar las décadas de historia de estas figuritas.

El Salón Blanco acogerá también espectáculos teatrales, cine familiar y conciertos, como Ícaro, un espectáculo musical de gran formato protagonizado por STRAD, el violinista rebelde que combina virtuosismo, narrativa y emoción. Una obra incluida en Platea con una trayectoria profesional de nivel internacional y una estética rompedora para afrontar el cierre de la programación Otoño-Invierno. Memorias de trapo, de la compañía andaluza LaMona Danza, será la que ponga punto final a esta agenda cultural con una combinación para público familiar de danza y teatro que cuenta la historia de una joven que lleva consigo una montaña de recuerdos, vivencias y raíces.

Por su parte, la Comisión de Festejos ha diseñado actos pensados para compartir en familia. Ayer lunes y hoy martes 23 de diciembre, Papá Noel visitará la caseta de Turismo en el Parque Ramón y Cajal por la tarde para recibir a los niños y niñas del municipio. El 31 de diciembre, al mediodía, se celebrarán las tradicionales pre-campanadas en la plaza del Jardín, y esa misma noche tendrá lugar la gran fiesta de Nochevieja en el Pabellón Multiusos, con la participación de los DJs Juan Morte y Jorge Muela para dar la bienvenida al nuevo año.

Una visita esperada

El 3 de enero se instalará el buzón real para que los más pequeños puedan depositar sus cartas a los Reyes Magos, y el 5 de enero, a las 18.00 horas, arrancará la cabalgata que recorrerá las calles y avenidas hasta culminar en la Plaza de España, donde Sus Majestades de Oriente ofrecerán unas palabras a todos los almuniense y entregarán los regalos.