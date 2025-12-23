Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RECOGIDA DE BASURA DE RÉCORD

Alpartir se une por un municipio más limpio

Se recogieron más de 80 bolsas de basura grandes en las cunetas de la carretera.

Se recogieron más de 80 bolsas de basura grandes en las cunetas de la carretera.

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

La Asociación Medioambiental La Butrera de Alpartir está orgullosa del trabajo de sus voluntarios Luis Berdejo Rodrigo, Juan Carlos Berdejo Rodrigo, Félix Ángel Navarro Serrano, Félix Navarro Torres, Pablo Del Val Egido, Ernesto Gabasa Carreras, Mari Carmen Viñas Soria, Miguel Marín Tejero, Elisa Pelegrín Álvarez, Ángel Monreal Clavería, Cristina Giral Lemus y Félix Arenales Ruiz, así como las dos voluntarias de Protección Civil, que el sábado 29 de noviembre dedicaron su tiempo a la limpieza de cunetas, y así dejar una carretera digna. También de Sara Gómez Luna por tramitar la gran cantidad de permisos para realizar la limpieza.

Colocación del Belén.

Colocación del Belén.

El esfuerzo ha sido importante porque ha sido la limpieza más importante de la trayectoria de la asociación dentro del Proyecto Liber y con la colaboración del ayuntamiento. Se recorrió toda la carretera con más de 80 bolsas de basura grandes y con más de 3.000 latas y botellas de plástico y de cristal, además de muchos otros enseres que nada tienen que ver con nuestro entorno.

Belén

Además, la asociación colocó el 13 de noviembre el belén en la cueva del Tafugo, en una salida en la que participaron 25 andarines. La próxima marcha senderista será el sábado 7 de febrero.

