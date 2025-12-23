RECOGIDA DE BASURA DE RÉCORD
Alpartir se une por un municipio más limpio
La Crónica de Valdejalón
La Asociación Medioambiental La Butrera de Alpartir está orgullosa del trabajo de sus voluntarios Luis Berdejo Rodrigo, Juan Carlos Berdejo Rodrigo, Félix Ángel Navarro Serrano, Félix Navarro Torres, Pablo Del Val Egido, Ernesto Gabasa Carreras, Mari Carmen Viñas Soria, Miguel Marín Tejero, Elisa Pelegrín Álvarez, Ángel Monreal Clavería, Cristina Giral Lemus y Félix Arenales Ruiz, así como las dos voluntarias de Protección Civil, que el sábado 29 de noviembre dedicaron su tiempo a la limpieza de cunetas, y así dejar una carretera digna. También de Sara Gómez Luna por tramitar la gran cantidad de permisos para realizar la limpieza.
El esfuerzo ha sido importante porque ha sido la limpieza más importante de la trayectoria de la asociación dentro del Proyecto Liber y con la colaboración del ayuntamiento. Se recorrió toda la carretera con más de 80 bolsas de basura grandes y con más de 3.000 latas y botellas de plástico y de cristal, además de muchos otros enseres que nada tienen que ver con nuestro entorno.
Belén
Además, la asociación colocó el 13 de noviembre el belén en la cueva del Tafugo, en una salida en la que participaron 25 andarines. La próxima marcha senderista será el sábado 7 de febrero.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial