Un árbol de crochet adorna la plaza del Mesón de Almonacid de la Sierra

La llegada de una nueva vecina, Carmen, al pueblo ha revolucionado las tardes de los jueves en Almonacid. Tras indicar a la concejal de Cultura que le gustaría realizar actividades para compartir momentos, ambas se pusieron manos a la obra y han logrado reunir a más de 20 mujeres, también admiten hombres, para realizar manualidades. Como se acercaba la Navidad, decidieron tejer un árbol de crochet. Ahí han estado los jueves por la tarde tejiendo entre risas y lanas, pasando unos ratos muy agradables. El resultado ya luce en el jardín de la plaza del Mesón para disfrute de locales y visitantes. Por supuesto, en cuanto pasen estos días festivos, retomarán nuevos proyectos y continuarán compartiendo momentos.