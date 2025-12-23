Artesanía y ambiente para inaugurar las fiestas

El tradicional Mercadillo de Navidad de Morata de Jalón se realizó el sábado 20 de diciembre. Una cita que se ha consolidado como uno de los encuentros más concurridos de las fechas previas a la Navidad.

La jornada reúne a numerosos vecinos que recorren los distintos puestos de artesanía, procedentes tanto de la localidad como de otros municipios cercanos y de distintos puntos de la provincia. Para los artesanos, el mercadillo se ha convertido en un espacio de acogida y de buenas oportunidades de venta, en el que esperan elevada participación y el ambiente cercano que caracteriza esta actividad.

Entre las propuestas destacaron el chocolate solidario, cuya recaudación se destina íntegramente a la Asociación Española de Síndrome de Rett, así como la visita de Papá Noel y sus ayudantes, un momento especialmente esperado por los niños y niñas, que disfrutan del recorrido por la casita instalada para la ocasión y tener la oportunidad de entregarle sus cartas.

El ayuntamiento, en colaboración con el grupo local Las Brujicas, es el encargado de organizar el mercadillo que vuelve a reflejar la implicación del vecindario y el carácter participativo de estas celebraciones.