El Burgo y Morata ofrecen un concierto de cine

Morata de Jalón acogió el sábado 29 de noviembre el Concierto de Bandas Sonoras Santa Bárbara 2025, un evento muy esperado que reunió en el pabellón municipal a la Banda Municipal de El Burgo de Ebro y a la Banda de Música Santa Cecilia de Morata de Jalón, en una actuación conjunta que hizo las delicias del público.

El programa, inspirado en algunas de las bandas sonoras más conocidas del cine, ofreció un recorrido musical lleno de emoción, ritmo y momentos reconocibles para todas las edades. Las dos formaciones interpretaron piezas emblemáticas del séptimo arte, creando una puesta en escena dinámica y muy cuidada que reflejó el trabajo coordinado de ambas bandas.

La respuesta del público fue extraordinaria, con un lleno del pabellón y mostrando un entusiasmo constante. La colaboración entre ambas agrupaciones desde hace tiempo es sólida y fluida, y el ambiente festivo convirtió la sesión en una auténtica celebración de la música y del trabajo conjunto entre municipios.

El concierto, patrocinado por el Ayuntamiento de Morata de Jalón, con la colaboración de la Banda Santa Cecilia y la Diputación Provincial de Zaragoza, se ha convertido en una tradición ya en el pueblo, muy aclamada, en una tarde marcada por la cultura, el talento local y la magia del cine en versión musical.