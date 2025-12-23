El Club de Lectores de la Biblioteca Municipal de Calatorao, con la colaboración del ayuntamiento, celebró el pasado 5 de diciembre, el Día de la Constitución. Los actos se iniciaron a las doce de la mañana con un homenaje a la primera corporación municipal que resultó elegida en las elecciones municipales celebradas el 3 de abril de 1979, unos meses después de ser aprobada la Constitución de 1978. El motivo de este reconocimiento fue el acuerdo que la corporación tomó el 6 de septiembre de 1979, que aprobó por unanimidad la construcción de un monolito que reconociera a todos los fallecidos en la Guerra Civil sin distinción de bandos. La moción fue presentada por el alcalde socialista de la localidad, Eduardo Aguirre, y el monumento, construido en piedra de Calatorao, por la empresa Pymcasa, se inauguraba el 11 de septiembre de 1981. En el mismo, figura una placa grabada con el texto aprobado en la sesión plenaria Calatorao a la memoria de todo sus hijos que perdieron la vida en el Guerra Civil de 1936-1939. La inscripción fue realizada por Isidro Pérez, maestro cantero de la localidad, que no pudo asistir a la inauguración al fallecer en un accidente de tráfico cuando acudía al evento.

Calatorao relee la Carta Magna mirando al futuro. / SERVICIO ESPECIAL

Al acto asistieron cuatro de los concejales vivos que formaron parte de aquella corporación y que representaban a las tres fuerzas políticas que formaban el ayuntamiento: José Cabello y Lucio Felipe del PSOE, Marino Gracia de la Agrupación de Electores, y Rubén Crespo de UCD. No pudo asistir por un problema de salud Alberto Cruces, de UCD. También estuvieron presentes familiares del resto de la corporación que han fallecido: Eduardo Aguirre, Alfredo Longares, Aida Cavaller y Gonzalo Lázaro del PSOE, Juan Urgel y Tomás Crespo de UCD, miembros del Club de Lectores, Marian Latienda, consejera de Turismo de la Comarca de Valdejalón, y un grupo de vecinos.

Al acontecimiento estaba invitado el presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza Alfonso Ballestín, que dirigió unas emotivas palabras a los homenajeados, destacando el valor que concedieron a la reconciliación y la concordia tras un periodo tan aciago de la historia de España. El alcalde de Calatorao, David Felipe, quiso destacar la importancia del acuerdo y que se tomará por unanimidad, así como el que tuvo que tomar la corporación presidida por él en 2017, que también fue por unanimidad y que tenía por objeto finalizar el tramite del acuerdo de 1979, y retirar la placa en honor de los caídos en el bando sublevado que presidía la facha de la iglesia. El acuerdo al que llegaron el ayuntamiento, el arzobispado de Zaragoza y la parroquia de Calatorao, permitió retirar la placa de la iglesia y llevarla al cementerio, donde permanece tapada en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

La jornada continuó en el Salón de Actos Alfredo Longares de la Casa de las Asociaciones. Una vez constituida la mesa con la presencia del alcalde de la localidad, David Felipe, la concejala de Cultura, Victoria Casas, y Alfonso Ballestín, se procedió a la lectura de veinte artículos de la Constitución en la que participaron vecinos, componentes de asociaciones de la localidad y concejales del ayuntamiento. Una vez finalizada la lectura se dio paso a la conferencia Constitución y Derechos en la que fue ponente Alfonso Ballestín, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Tanto por la mañana como por la tarde, Pedro García, músico de la Banda Municipal Mariano Gracia Escario, interpretó varias piezas musicales, acompañando la colocación de una corona de laurel en el monolito y las lecturas de los artículos de la Constitución.