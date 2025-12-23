La campaña de Navidad llega a los comercios locales

La campaña de Navidad de apoyo al comercio local de Ricla ha comenzado con un funcionamiento similar al de años anteriores.

Los clientes de los establecimientos adheridos a esta iniciativa podrán depositar sus tíquets de compra, con sus datos de contacto en el reverso, en las urnas preparadas, y participar así en el sorteo de 200 euros en compras en el propio comercio. Al no haber importe mínimo de compra, cualquier vecino tiene opción de ganar, desde el que compre una barra de pan al que realice una compra más amplia.

Tradición incipiente

Ya son varios los años en los que el Ayuntamiento de Ricla ha desarrollado esta campaña para echar una mano a los negocios de proximidad que tan necesarios son en los pueblos, y contribuir también con una pequeña alegría a los agraciados en el sorteo.

El próximo día 2 de enero se abrirán todas las urnas y se dará a conocer al ganador en cada establecimiento.

Esta campaña se une también a la participación del Ayuntamiento de Ricla por primera vez en el programa Volveremos del Gobierno de Aragón, y del que ya se están beneficiando los vecinos de la localidad a través de los negocios adheridos al mismo.