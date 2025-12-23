ESPACIO LITERARIO
El club de lectura toma impulso con dos encuentros
La Crónica de Valdejalón
El Club de Lectura de Épila ha celebrado sus dos primeros encuentros en los que han compartido impresiones y reflexiones sobre la obra del autor Alfredo Andreu Ríos Cisnes de papel.
Pese a la juventud de este espacio literario, han sido sesiones llenas de conversación, descubrimientos y un ambiente muy especial, donde la lectura ha servido como punto de unión.
Desde la Concejalía de Cultura del consistorio epilense explican que las sensaciones son realmente satisfactorias y gratificantes, ya que estos primeros pasos confirman la ilusión, la participación y las ganas de seguir construyendo un espacio literario estable en el pueblo.
Seguro que el año nuevo trae nuevas lecturas y nuevos encuentros.
