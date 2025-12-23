El club de lectura toma impulso con dos encuentros

El Club de Lectura de Épila ha celebrado sus dos primeros encuentros en los que han compartido impresiones y reflexiones sobre la obra del autor Alfredo Andreu Ríos Cisnes de papel.

Pese a la juventud de este espacio literario, han sido sesiones llenas de conversación, descubrimientos y un ambiente muy especial, donde la lectura ha servido como punto de unión.

Desde la Concejalía de Cultura del consistorio epilense explican que las sensaciones son realmente satisfactorias y gratificantes, ya que estos primeros pasos confirman la ilusión, la participación y las ganas de seguir construyendo un espacio literario estable en el pueblo.

Seguro que el año nuevo trae nuevas lecturas y nuevos encuentros.