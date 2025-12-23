RECONOCIMIENTO
La comarca saca pecho con dos Medallas al Mérito Policial
La Crónica de Valdejalón
Los jefes de Policía Local de Épila, Luis David Colchero Tomey, y de La Almunia de Doña Godina, Pedro José Barcelona Sisamón, fueron distinguidos con la Medalla al Mérito Policial con distintivo azul otorgada por el Gobierno de Aragón en reconocimiento a su trayectoria profesional, liderazgo y compromiso con la seguridad pública.
Las medallas se otorgaron el 16 de diciembre en Alcañiz, en un acto institucional destinado a reconocer la profesionalidad, dedicación y compromiso de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El acto contó con la presencia del delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y del presidente de la Comarca de Valdejalón y alcalde de Épila, Jesús Bazán, junto a diversas autoridades civiles y mandos policiales.
En total, se concedieron Distintivos Azul, Rojo y Amarillo a 9 miembros de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Aragón, 6 de la Jefatura Superior de Policía, 4 de la Guardia Civil y 22 agentes de la Policía Local.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial