La comarca saca pecho con dos Medallas al Mérito Policial

Los jefes de Policía Local de Épila, Luis David Colchero Tomey, y de La Almunia de Doña Godina, Pedro José Barcelona Sisamón, fueron distinguidos con la Medalla al Mérito Policial con distintivo azul otorgada por el Gobierno de Aragón en reconocimiento a su trayectoria profesional, liderazgo y compromiso con la seguridad pública.

Las medallas se otorgaron el 16 de diciembre en Alcañiz, en un acto institucional destinado a reconocer la profesionalidad, dedicación y compromiso de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El acto contó con la presencia del delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, y del presidente de la Comarca de Valdejalón y alcalde de Épila, Jesús Bazán, junto a diversas autoridades civiles y mandos policiales.

En total, se concedieron Distintivos Azul, Rojo y Amarillo a 9 miembros de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Aragón, 6 de la Jefatura Superior de Policía, 4 de la Guardia Civil y 22 agentes de la Policía Local.