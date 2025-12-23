La comunidad educativa corre por la inclusión

Un año más los centros educativos y diversas entidades públicas y privadas de la Comarca de Valdejalón se juntan de nuevo por una buena causa. Previo a la Navidad, este año se celebra la 3ª Edición de la Carrera Solidaria organizada por el IES Cabañas a beneficio de Adispaz.

A ellos se suma también el colegio Nertóbriga, ambos centros educativos de La Almunia de Doña Godina el día 19 de diciembre previo a las vacaciones de Navidad realizan esta Carrera Solidaria en la cuál participan los alumnos y profesores de ambos centros educativos, comparten una mañana de deporte inclusivo con las personas con discapacidad intelectual y la recaudación se dirigirá a programas de intervención que Adispaz llevará a cabo durante el año.

Durante los meses anteriores alumnos de PPSE del IES Cabañas han estado trabajando en detalles que también serán a beneficio de Adispaz, pulseras solidarias y calcetines navideños personalizados.

Además, se ha organizado un concurso de diseño del logo de la Carrera, el premio ha recaido en la alumna Almudena Díez Fernández que cursa 6º de primaria en el CEIP Nertóbriga quien ha recibido el diploma como ganadora al mejor diseño de manos de Marta, la directora del IES Cabañas.

Con la carrera que tuvo lugar el día 19 de diciembre culmina un proyecto en el que los centros educativos de la localidad han estado trabajando estos últimos meses y cuyo objetivo final en es trabajar y sensibilizar a los niños y jóvenes en la inclusión de las personas con discapacidad.

Adispaz finaliza así el 2025 con el calendario de diciembre repleto de actos. Además de este proyecto se han realizado muchas actividades diferentes en nuestro entorno, entre ellas el encendido Navideño en La Almunia de Doña Godina, visitas a exposiciones y belenes de la localidad y demostración de juegos tradicionales en distintos pueblos de la Comarca de Valdejalón. Todas ellas tienen como objetivo ser inclusivas, participando en nuestro entorno con otros colectivos, haciendo hincapié en su labor con los centros educativos con niños y jóvenes.