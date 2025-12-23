Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL 13 DE DICIEMBRE

Concierto en homenaje al músico Ramón Borobia Cetina

La actuación se llevó a cabo en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.

La actuación se llevó a cabo en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Zaragoza

La música aragonesa vivió una noche de profunda emotividad y recuerdo el pasado sábado 13 de diciembre con el concierto de la Banda de Música de la Sierra de Algairén en honor a Ramón Borobia Cetina. El evento, promovido por la Diputación Provincial de Zaragoza, conmemoró el 150º aniversario del nacimiento de este insigne compositor, organista y figura clave de la cultura musical zaragozana.

El concierto fue un éxito de público. | SERVICIO ESPECIAL

El concierto fue un éxito de público. / SERVICIO ESPECIAL

Bajo la dirección de José Antonio Bellido, los cincuenta músicos de la Banda de Algairén transformaron la Iglesia de Santa Isabel de Portugal en el escenario perfecto para un recorrido por la trayectoria de Borobia. El programa incluyó piezas fundamentales de su repertorio, muchas de ellas recuperadas para la ocasión, poniendo en valor la calidad y la vigencia de su obra.

Ramón Borobia, reconocido no solo como maestro organista de la Capilla del Pilar, sino también como director del Conservatorio y fundador de la histórica Banda del Hogar Pignatelli (precursora de la actual Banda de la DPZ), dejó un legado que va más allá de lo académico. Su música, accesible y profunda, incluye composiciones tan populares como la inconfundible Jota de los toros.

Este homenaje subraya el compromiso de la DPZ y de las formaciones musicales de la provincia con la memoria histórica y la difusión del patrimonio artístico aragonés. El concierto no solo fue un acto solemne, sino una vibrante afirmación de que el espíritu y la melodía del maestro Borobia siguen resonando con fuerza en la Sierra de Algairén y más allá.

