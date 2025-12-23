Un concierto de Santa Cecilia para el recuerdo

La Banda de Música de Épila celebró el 22 de noviembre la festividad de Santa Cecilia con un concierto que volvió a demostrar su alto nivel artístico y su capacidad para emocionar al público.

La celebración contó además con importantes novedades que hicieron el evento todavía más especial. Por un lado, se recibió con gran entusiasmo a la Banda de Miralbueno, cuya participación enriqueció el encuentro y reforzó los lazos musicales entre ambas formaciones.

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue el estreno en la localidad del pasodoble La Rosa de Épila, una obra cargada de simbolismo y emoción que los asistentes disfrutaron desde las primeras notas.

El acto contó con la presencia de su autor, Francisco Manuel López, acompañado de sus familiares, quienes compartieron con el público este sentido homenaje musical dedicado a una mujer de raíces epilenses que tuvo que marchar muy joven y cuyo vínculo con Épila se ha querido homenajear.

Además, el sábado 13 de diciembre Banda de Música de Épila ofreció un concierto homenaje a Ennio Morricone en la Sala Multiusos. El repertorio incluyó obras icónicas del legendario compositor como Deborah’s Theme, Saharan Dream, Por un puñado de dólares, La Califfa, Los Intocables, La Misión y Cinema Paradiso. El evento contó con artistas invitados como la soprano Ana Cristina Vicente Pimpinela, la mezzosoprano Carolina Nalváez Blanco, el tenor Ángel Baile, y el barítono Alejandro Escuer López.

Ambos conciertos forman parte de los actos conmemorativos de los 40 años de historia de la Banda de Música de Épila.