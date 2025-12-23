ENCUENTRO EN LA ALMUNIA
El Consejo de Infancia se reúne para hacer balance
La Crónica de Valdejalón
El Museo del Juego y el Deporte Tradicional de El Fuerte en La Almunia acogió el 10 de diciembre la última sesión del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia (CMIA), en la que más de 50 consejeros y consejeras de distintos centros educativos hicieron balance del trabajo realizado en 2025, y plantearon propuestas para seguir construyendo una ciudad más amigable con la infancia. Este encuentro tiene lugar tras la reciente renovación del reconocimiento otorgado por Unicef y la Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, que acredita al municipio como referente en la protección y promoción de los derechos de la infancia.
La reunión, celebrada en un espacio como el Museo de El Fuerte, que simboliza las raíces culturales y el valor del juego en la educación, contó con la participación de alumnado procedente del IES Cabañas, Colegio Salesiano, CEIP Florián Rey y CEIP Nertóbriga. Durante la sesión, el conjunto destacó la valiosa labor y el compromiso activo de los jóvenes en la mejora del municipio, así como su implicación en proyectos que fomentan la participación y la convivencia.
Entre los temas abordados, los consejeros reflexionaron sobre el bienestar emocional, eje central trabajado en todos los centros educativos involucrados durante el año, y realizaron una valoración del acto del 20N sobre el Día Internacional por los derechos de la infancia y adolescencia, centrado en la migración. Muchos de los jóvenes han reseñado que aquel acto resultó especialmente emotivo, ya que permitió visibilizar la parte más dura de este fenómeno a través de las experiencias compartidas por los propios jóvenes.
El balance de 2025 incluyó propuestas para retomar iniciativas como el diseño y dinamización del Espacio Joven, así como la solicitud de mantener reuniones con la Concejalía de Festejos para colaborar en la preparación de las fiestas patronales.
La concejala de Participación Ciudadana e Infancia, Isis Moreno, felicitó a los miembros del Consejo, y comentó que «su capacidad de análisis y sus ideas frescas nos guían para hacer de La Almunia una verdadera Ciudad Amiga de la Infancia. Cerramos un año de intenso trabajo y nos preparamos para seguir escuchando y actuando en función de sus necesidades en 2026», concluyó Moreno.
El propio encuentro finalizó con una foto de familia entre los consejeros y representantes municipales, y con el deseo de felices fiestas, emplazando a los jóvenes a la próxima reunión que tendrá lugar en enero de 2026.
Ciudad Amiga de la Infancia
Este compromiso se ve reforzado por la reciente decisión adoptada el 24 de noviembre por la Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, que acordó renovar el reconocimiento al Ayuntamiento de La Almunia. Esta acreditación, que tendrá vigencia hasta 2029, pone en valor la labor de los gobiernos locales en alianza con otros actores, y, especialmente, con los propios niños y niñas, para garantizar sus derechos y liderar procesos estratégicos que transformen su bienestar. Ser parte de esta red implica compartir una visión común: que todo niño, niña y adolescente pueda desarrollarse plenamente en su ciudad, porque el progreso de la infancia es el progreso de todos.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial