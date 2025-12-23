El Consejo de Infancia se reúne para hacer balance

El Museo del Juego y el Deporte Tradicional de El Fuerte en La Almunia acogió el 10 de diciembre la última sesión del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia (CMIA), en la que más de 50 consejeros y consejeras de distintos centros educativos hicieron balance del trabajo realizado en 2025, y plantearon propuestas para seguir construyendo una ciudad más amigable con la infancia. Este encuentro tiene lugar tras la reciente renovación del reconocimiento otorgado por Unicef y la Secretaría Permanente de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, que acredita al municipio como referente en la protección y promoción de los derechos de la infancia.

Participaron más de 50 consejeros de distintos centros. / SERVICIO ESPECIAL

La reunión, celebrada en un espacio como el Museo de El Fuerte, que simboliza las raíces culturales y el valor del juego en la educación, contó con la participación de alumnado procedente del IES Cabañas, Colegio Salesiano, CEIP Florián Rey y CEIP Nertóbriga. Durante la sesión, el conjunto destacó la valiosa labor y el compromiso activo de los jóvenes en la mejora del municipio, así como su implicación en proyectos que fomentan la participación y la convivencia.

Entre los temas abordados, los consejeros reflexionaron sobre el bienestar emocional, eje central trabajado en todos los centros educativos involucrados durante el año, y realizaron una valoración del acto del 20N sobre el Día Internacional por los derechos de la infancia y adolescencia, centrado en la migración. Muchos de los jóvenes han reseñado que aquel acto resultó especialmente emotivo, ya que permitió visibilizar la parte más dura de este fenómeno a través de las experiencias compartidas por los propios jóvenes.

El balance de 2025 incluyó propuestas para retomar iniciativas como el diseño y dinamización del Espacio Joven, así como la solicitud de mantener reuniones con la Concejalía de Festejos para colaborar en la preparación de las fiestas patronales.

La concejala de Participación Ciudadana e Infancia, Isis Moreno, felicitó a los miembros del Consejo, y comentó que «su capacidad de análisis y sus ideas frescas nos guían para hacer de La Almunia una verdadera Ciudad Amiga de la Infancia. Cerramos un año de intenso trabajo y nos preparamos para seguir escuchando y actuando en función de sus necesidades en 2026», concluyó Moreno.

El propio encuentro finalizó con una foto de familia entre los consejeros y representantes municipales, y con el deseo de felices fiestas, emplazando a los jóvenes a la próxima reunión que tendrá lugar en enero de 2026.