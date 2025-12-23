Épila, epicentro del pádel en Valdejalón

El IV Torneo de Pádel Comarca de Valdejalón se celebró durante el mes de noviembre en Épila con la participación de 40 parejas procedentes de las diferentes localidades de la comarca. Al ser una competición de ámbito comarcal solamente podían participar parejas en las que al menos un integrante fuese de alguno de los 17 municipios de la Comarca. Los días 13, 14 y 15 se jugaron las fases previas en las que las cuatro mejores parejas de cada categoría pasaron a la fase final.

El sábado 29 de noviembre por la mañana se celebraron las semifinales entre las parejas clasificadas en las fases previas, y por la tarde se disputaron las finales, algunas de ellas realmente igualadas como la categoría femenina.

En categoría mixta, campeones fueron Andrea Embid y Guillermo Lostal, y subcampeones Laura Serrano y Carlos Serrano. En categoría femenina, campeonas Cristina Rivera y Belén Carabantes, y subcampeonas Barbara Esteban y Elisabet Villagras. En categoría masculina oro, campeones Adrián De Buen y Guillermo Lostal, y subcampeones Jorge Embarba y Pedro Coronil. Y en categoría masculina plata, campeones Fabio Martínez y Mario Lozano, y subcampeones Víctor Lostal y Víctor Embarba.

Desde la Comarca de Valdejalón agradecen la colaboración del Épila Pádel Club.