Épila recuerda el legado de Gaspar Remiro

Épila conmemoró el viernes 28 de noviembre el centenario del fallecimiento de Mariano Gaspar Remiro en una jornada llena de respeto, memoria y aprendizaje.

Por la mañana, en el CEIP Gaspar Remiro, se realizó una recepción y visita a la exposición de trabajos realizados por el alumnado en homenaje a su figura, con el alcalde, Jesús Bazán Sanz, el equipo directivo, familiares, entre ellos Carlos Lloro, y el restaurador de la lápida Félix Bernal. Posteriormente, se celebró un acto institucional, seguido de un sencillo y sentido homenaje en el cementerio municipal, donde se ha restaurado la lápida del ilustre epilense.

La jornada se completó por la tarde en el Aula Magna con una brillante conferencia de la profesora María José Cervera, con la participación de Pedro José López Correas.

Los actos fueron organizados por la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Épila, guiada por la concejal Sara Guerrero Fabre, junto con el CEIP Gaspar Remiro.