PLANES FESTIVOS
Épila resplandece con su encendido de luces navideñas
La Crónica de Valdejalón
Épila realizó el domingo 7 de diciembre el tradicional encendido de las luces navideñas en la Plaza de España. Antes, la Comisión de Fiestas organizó un fotomatón especial en el que los participantes pudieron llevarse un recuerdo único en forma de postal navideña.
Y para finalizar, se celebró la gran noche de velitas con un recorrido que arrancó en la plaza de la Iglesia, pasando por la Residencia Nuestra Señora de Rodanas y el Convento Concepcionistas Franciscanas, para terminar en la plaza de España para realizar la iluminación con faroles.
El acto finalizó con un chocolate con churros y música navideña. La actividad fue organizada por Fundación Dasha y contó con la participación del párroco Ariel Álvarez Verjel.
