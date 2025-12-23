EL 29 DE NOVIEMBRE SE DISPUTÓ EL PRIMER PARTIDO
Épila vuelve a contar con equipos de voleibol
La Crónica de Valdejalón
El primer partido de voleibol en el pabellón de deportes de Épila se jugó el pasado sábado 29 de noviembre. El encuentro fue de la categoría infantil, y participó el equipo que surgió la pasada temporada, que estuvieron entrenando y disputando algún amistoso, y esta temporada decidieron dar el paso de competir en la liga regular. Todas las componentes del equipo y sus entrenadores están muy motivadas y con ganas de disfrutar del voleibol, entrenando y jugando con mucha ilusión.
Este deporte comenzó la temporada pasada por petición de varias niñas que estaban interesadas, y después de las valoraciones y reuniones de la Concejalía de Deportes con el consejo infantil y juvenil del colegio y el instituto, se decidió poner todos los medios necesarios para que saliera adelante, y así ha sido. Hay dos equipos, y uno de ellos ya está jugando en la liga regular de la Federación Aragonesa.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial