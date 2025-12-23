Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL 29 DE NOVIEMBRE SE DISPUTÓ EL PRIMER PARTIDO

Épila vuelve a contar con equipos de voleibol

Compitió el equipo de infantil que surgió la temporada pasada.

Compitió el equipo de infantil que surgió la temporada pasada. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

El primer partido de voleibol en el pabellón de deportes de Épila se jugó el pasado sábado 29 de noviembre. El encuentro fue de la categoría infantil, y participó el equipo que surgió la pasada temporada, que estuvieron entrenando y disputando algún amistoso, y esta temporada decidieron dar el paso de competir en la liga regular. Todas las componentes del equipo y sus entrenadores están muy motivadas y con ganas de disfrutar del voleibol, entrenando y jugando con mucha ilusión.

Este deporte comenzó la temporada pasada por petición de varias niñas que estaban interesadas, y después de las valoraciones y reuniones de la Concejalía de Deportes con el consejo infantil y juvenil del colegio y el instituto, se decidió poner todos los medios necesarios para que saliera adelante, y así ha sido. Hay dos equipos, y uno de ellos ya está jugando en la liga regular de la Federación Aragonesa.

