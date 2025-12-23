Escapada a Ordesa y Monte Perdido, una joya del Pirineo

Cerca de una veintena de socios del Club de Montaña La Almunia participaron en una salida al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, una de las joyas naturales del Pirineo aragonés. La actividad permitió recorrer algunos de los senderos más emblemáticos del valle, en plena explosión de colores otoñales.

Esta salida marca el inicio de una nueva etapa para el Club de Montaña La Almunia, que quiere recuperar el dinamismo y la participación de sus socios mediante actividades para todos los públicos: rutas senderistas, excursiones de alta montaña, talleres y propuestas familiares. El objetivo es que cualquier persona, independientemente de su nivel, pueda acercarse a la naturaleza y aprender a disfrutarla con seguridad y respeto.

Para quienes deseen más información sobre próximas actividades o cómo participar, el club atiende consultas en el correo electrónico cmlaalmunia@gmail.com y publica novedades en sus redes sociales, donde se comparten calendarios, fotografías y noticias relacionadas con la montaña.

La organización de esta salida ha corrido a cargo de la nueva junta directiva, formada por Manuel Rosel (presidente), Eduardo Arenales (vicepresidente), Héctor Salvador (secretario), Mari Carmen Viñas (tesorera), y las vocales María Leonor Bala y Julia López. Con ilusión y compromiso, este equipo afronta el reto de revitalizar el club y seguir promoviendo la pasión por la montaña.