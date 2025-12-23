Unas fiestas para todos los gustos

La Muela celebró del 21 al 24 de noviembre las fiestas de San Clemente con actos para todos los gustos y edades, y una participación masiva de buena parte de los vecinos.

El sábado actuaron OBK, y Héroes y Leyenda. / SERVICIO ESPECIAL

Dentro de los actos programados en el recién reinaugurado auditorio municipal, destacó el concierto del sábado de OBK, Héroes y Leyendas (Tributo a Héroes del Silencio) y DJ Alex Pardos. Además, el viernes actuaron los djs locales, Santi B y Santi Justo, y el domingo se ofreció el concierto de Copacabana y DJ Alex Curreya.

Las fiestas se completaron con vaquillas en la plaza de toros, hinchables y zona juvenil, gigantes y cabezudos, reparto de migas, espectáculo de drones, y la tradicional misa y procesión de San Clemente, finalizando el lunes con monólogos en la Casa de Cultura.