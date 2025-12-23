EN HONOR A SAN CLEMENTE
Unas fiestas para todos los gustos
La Crónica de Valdejalón
La Muela celebró del 21 al 24 de noviembre las fiestas de San Clemente con actos para todos los gustos y edades, y una participación masiva de buena parte de los vecinos.
Dentro de los actos programados en el recién reinaugurado auditorio municipal, destacó el concierto del sábado de OBK, Héroes y Leyendas (Tributo a Héroes del Silencio) y DJ Alex Pardos. Además, el viernes actuaron los djs locales, Santi B y Santi Justo, y el domingo se ofreció el concierto de Copacabana y DJ Alex Curreya.
Las fiestas se completaron con vaquillas en la plaza de toros, hinchables y zona juvenil, gigantes y cabezudos, reparto de migas, espectáculo de drones, y la tradicional misa y procesión de San Clemente, finalizando el lunes con monólogos en la Casa de Cultura.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial