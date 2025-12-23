Gran estreno del Consejo de Infancia y Adolescencia

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ricla acogió el 4 de diciembre la primera de las reuniones del renovado Consejo de Infancia y Adolescencia del CEIP Maestro Monreal.

Desde el ayuntamiento transmitieron la importancia que para el municipio tienen las aportaciones que desde el consejo puedan hacerles llegar, ya que nadie mejor que los chicos y chicas del colegio conocen sus inquietudes y las cosas que se podrían mejorar y que directamente les afectan a ellos.

También participó en la reunión Nacho Celaya, dinamizador de los consejos existentes en la Comarca de Valdejalón, y que estuvo conversando con los consejeros y repasando con ellos las últimas actividades realizadas. Destacaron los testimonios que varios chicos y chicas inmigrantes les contaron sobre su llegada a España, en muchos casos en situaciones muy complicadas y de mucho riesgo, y cómo después con gran esfuerzo se han hecho un hueco en nuestra sociedad, estudiando, trabajando y ayudando a la gente que puedan estar en su misma situación.

Otro asunto tratado en la reunión fue el tema del bullying, de la importancia de saber detectar lo antes posible la aparición de posibles casos, y del papel fundamental de los chicos y chicas para dar a conocer cualquier sospecha que puedan tener para que los responsables puedan actuar cuanto antes.

Igualmente se pusieron sobre la mesa proyectos de colaboración entre el colegio y el consistorio riclano como realizar una campaña de limpieza en alguna zona del pueblo especialmente sensible, y sobre todo concienciar a la gente para poder tener todos los espacios comunes en perfectas condiciones.

Para finalizar, todos los presentes pudieron disfrutar de un picoteo donde se siguió conversando, eso sí, de una manera ya mucho más distendida.