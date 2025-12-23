Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN EL SALÓN DEL CINE DE ALPARTIR

El grupo de ganchilleras teje su árbol

Las mujeres han tejido el árbol navideño.

Las mujeres han tejido el árbol navideño. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

El Grupo de Ganchilleras de Alpartir ha confeccionado un árbol de Navidad de ganchillo que luce colgado en la fachada del Salón El Cine, en la Plaza de la Iglesia, aportando un ambiente festivo y artesanal al municipio.

A lo largo del tiempo, este grupo ha realizado numerosas creaciones, como la bandera del orgullo rural, atrapasueños para la fiesta hippie, y otras piezas, entre ellas un nacimiento a ganchillo que puede verse durante estos días de Navidad en el balcón del ayuntamiento.

