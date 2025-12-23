Homenaje a Emiliano Aguirre, descubridor de Atapuerca

La sala principal del castillo de Ricla lleva, desde el 13 de diciembre, el nombre de Emiliano Aguirre, descubridor del yacimiento de Atapuerca, y considerado el padre de la paleontología en España. Aguirre fue una persona muy vinculada a Ricla a través de sus jornadas de paleontología y la Asociación Cultural Bajo Jalón, promotora de las mismas, forjando una relación de amistad con muchos miembros, curtida a través de los años y por compartir todos la misma pasión, la paleontología y el estudio de la evolución humana.

Este año 2025 ha acogido numerosos actos de reconocimiento y recuerdo de Emiliano Aguirre con motivo del centenario de su nacimiento en todo el país. Fallecido el 11 de octubre de 2021, dejó un enorme legado en forma de libros y publicaciones, siendo asesor y redactor en varias revistas especializadas.

Entre sus distinciones más importantes cabe destacar el premio Príncipe de Asturias a la investigación científica y tecnológica, la medalla de oro al mérito en el trabajo y el premio evolución de la Fundación Atapuerca en sus dos modalidades, además de ser reconocido doctor honoris causa por varias universidades españolas.

El acto previo al descubrimiento de la placa fue muy emotivo ya que, a las palabras iniciales de bienvenida por parte del alcalde, se sumaron en la mesa los testimonios de dos personas que tuvieron una relación muy directa con Emiliano. Imanol Arteaga, presidente de la Asociación Cultural Bajo Jalón, destacó la vinculación con Ricla de Emiliano y contó también alguna vivencia personal. A continuación, tomó la palabra el auténtico protagonista de la mesa, Javier Castellano y Barón, presidente de la Fundación Paleontológica Emiliano Aguirre y amigo del homenajeado, que, con una mezcla de nostalgia, afecto y sobre todo mucha emoción, transmitió a los presentes las vivencias, las numerosas visitas al pueblo, y cómo llevó el nombre de Ricla a todos los sitios, poniendo en valor el patrimonio paleontológico y el trabajo hecho desde la Asociación Cultural Bajo Jalón.

La placa fue descubierta por José Bule, hermano de la mujer de Emiliano, Carmen, y que tuvo el detalle de participar en este día tan especial y al que en la localidad agradecen especialmente su presencia.