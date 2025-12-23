DÍA DE LOS FAROLILLOS EN SALILLAS
El inicio de una tradición que brilla con luz propia
La Crónica de Valdejalón
Salillas de Jalón celebró por primera vez el Día de los Farolillos, una emotiva actividad de origen colombiano que conmemora la festividad el día de antes de la Inmaculada Concepción, y que impregna el aire de luz, color y convivencia vecinal.
Promovida por el bar Lunula, la iniciativa reunió a vecinos de todas las edades, especialmente a niños y niñas, que participaron en la elaboración y encendido de farolillos, creando un ambiente cálido y festivo. Al caer la noche, un pedacito de la calle Aragón se transformó en un espacio de encuentro en el que tradición, creatividad y celebración se dieron la mano.
El Día de los Farolillos tiene su origen en Colombia, donde cada 7 de diciembre se encienden velas y faroles como símbolo de esperanza, unión y preparación para la festividad de la Inmaculada. Su celebración en Salillas de Jalón refleja la apertura del municipio a tradiciones de otros lugares, enriqueciendo la vida social y cultural del municipio.
Con el encendido y colocación de los farolillos, Salillas de Jalón volvió a demostrar que las tradiciones, vengan de donde vengan, pueden convertirse en un símbolo de convivencia y comunidad en cualquier lado, iluminando no solo calles, sino también el espíritu colectivo del municipio.
