La interculturalidad promueve la unión y la convivencia

La Asociación de Mujeres Santa Bárbara de Lumpiaque ha acogido durante las últimas semanas varias actividades enmarcadas dentro del proyecto Mujer a Mujer, una iniciativa orientada a la lucha contra la discriminación y a la mejora de la convivencia intercultural en el medio rural aragonés.

En los talleres de costura y de reciclaje, las personas asistentes confeccionaron de forma práctica una tote bag y un neceser, fomentando el aprendizaje compartido y el aprovechamiento de materiales textiles. Esta actividad sirvió además como espacio de encuentro y diálogo a través del trabajo manual.

Por su parte, en el taller de cosmética natural se elaboraron distintos productos de cuidado personal a partir de ingredientes naturales como: jabón natural de aceite de oliva y aceite de laurel, bálsamo labial de frambuesa y una crema casera elaborada con aceite de argán y manteca de karité.

El programa se completó con una jornada gastronómica intercultural en la que la comida fue el hilo conductor para el intercambio cultural. Hubo representación culinaria de Perú, Senegal, Gambia, con una muestra de postres tradicionales, y Rumanía, permitiendo conocer y compartir sabores, recetas y tradiciones de distintos países en un ambiente de convivencia y respeto.

Estas actividades ponen de manifiesto la importancia de crear espacios de encuentro, donde el intercambio cultural, la participación activa y el aprendizaje conjunto contribuyen a fortalecer la cohesión social y la igualdad.