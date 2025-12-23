Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo AragónComprobar Lotería de NavidadCasademont ZaragozaPSOE AragónSubvención Real ZaragozaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

ASOCIACIÓN DE MUJERES

La interculturalidad promueve la unión y la convivencia

Actividades organizadas por la Asociación de Mujeres.

Actividades organizadas por la Asociación de Mujeres. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Lumpiaque

La Asociación de Mujeres Santa Bárbara de Lumpiaque ha acogido durante las últimas semanas varias actividades enmarcadas dentro del proyecto Mujer a Mujer, una iniciativa orientada a la lucha contra la discriminación y a la mejora de la convivencia intercultural en el medio rural aragonés.

En los talleres de costura y de reciclaje, las personas asistentes confeccionaron de forma práctica una tote bag y un neceser, fomentando el aprendizaje compartido y el aprovechamiento de materiales textiles. Esta actividad sirvió además como espacio de encuentro y diálogo a través del trabajo manual.

Por su parte, en el taller de cosmética natural se elaboraron distintos productos de cuidado personal a partir de ingredientes naturales como: jabón natural de aceite de oliva y aceite de laurel, bálsamo labial de frambuesa y una crema casera elaborada con aceite de argán y manteca de karité.

El programa se completó con una jornada gastronómica intercultural en la que la comida fue el hilo conductor para el intercambio cultural. Hubo representación culinaria de Perú, Senegal, Gambia, con una muestra de postres tradicionales, y Rumanía, permitiendo conocer y compartir sabores, recetas y tradiciones de distintos países en un ambiente de convivencia y respeto.

Estas actividades ponen de manifiesto la importancia de crear espacios de encuentro, donde el intercambio cultural, la participación activa y el aprendizaje conjunto contribuyen a fortalecer la cohesión social y la igualdad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
  2. El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
  3. Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
  4. La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
  5. Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
  6. La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
  7. El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
  8. El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial

El PAR irá en solitario a las elecciones de Aragón con Alberto Izquierdo como candidato

El PAR irá en solitario a las elecciones de Aragón con Alberto Izquierdo como candidato

El PSOE pide a la Junta Electoral para suspender el discurso de fin de año del presidente de Aragón

El PSOE pide a la Junta Electoral para suspender el discurso de fin de año del presidente de Aragón

Aragón alerta el aumento del riesgo de aludes tras las últimas fuertes nevadas en el Pirineo

Aragón alerta el aumento del riesgo de aludes tras las últimas fuertes nevadas en el Pirineo

La campaña de Montaña Segura del Gobierno de Aragón alerta de posibles formaciones de aludes

Guardiola iniciará en breve los contactos para formar gobierno "sin líneas rojas"

Guardiola iniciará en breve los contactos para formar gobierno "sin líneas rojas"

Los españoles ya solo confían en la Carta Magna y el Tribunal Constitucional

Los españoles ya solo confían en la Carta Magna y el Tribunal Constitucional

El Real Zaragoza pedirá un préstamo para pagar los 10 millones de euros que adeuda a la sociedad La Nueva Romareda

El Real Zaragoza pedirá un préstamo para pagar los 10 millones de euros que adeuda a la sociedad La Nueva Romareda

Así quedará la calle Barrera en el barrio Puerta de Soria de Calatayud tras las obras de pavimentación

Así quedará la calle Barrera en el barrio Puerta de Soria de Calatayud tras las obras de pavimentación
Tracking Pixel Contents