POLÍGONO INDUSTRIAL VALDEMUEL
Lavado de cara al firme de la avenida Rodel en Épila
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Épila ha mejorado la avenida Rodel del polígono industrial Valdemuel gracias al Plan para la conservación y mantenimiento del suelo industrial de propiedad municipal de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).
La actuación en cuestión ha consistido en varios trabajos de reparación del firme de una de las principales vías del polígono, mejorando el acceso y reforzando la seguridad tanto de los vehículos como de los viandantes. Las obras han sido subvencionadas con un total de 17.799,70 euros.
Desde el Ayuntamiento de Épila se valora muy positivamente esta iniciativa de la Diputación de Zaragoza, que permite mantener en buen estado las infraestructuras industriales municipales, así como mejorar la competitividad del polígono, y ofrecer espacios más seguros y adecuados para el desarrollo de la actividad industrial.
