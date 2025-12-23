FIESTA PATRONAL
Lumpiaque celebra Santa Bárbara con alegría y emoción
La Crónica de Valdejalón
La celebración de Santa Bárbara, patrona de Lumpiaque, el pasado jueves 4 de diciembre comenzó con una emotiva y solemne procesión desde la iglesia San Francisco de Asís hasta la ermita de Santa Bárbara, seguida de una misa. Como cada año, se hizo entrega de los tradicionales bollos bendecidos para todos los asistentes.
Por la tarde, se desarrollaron diferentes actividades como la merienda anual organizada por la Asociación de Mujeres Santa Bárbara, en la que además de la degustación pudieron disfrutar de una demostración de menaje de cocina.
El Festival Navideño de la Asociación Coral de Lumpiaque, con entrada libre, llenó de música el pabellón municipal regalando al público una tarde de música y espíritu de Navidad. Con un repertorio cuidadosamente elegido, las voces del coro ofrecieron villancicos y canciones entrañables. El festival reflejó el cariño y la dedicación con los que la coral trabaja durante todo el año.
Luego, los amantes del vino disfrutaron de una cata ofrecida por Vinos Ciria de Calatayud, con un aforo limitado de 30 personas. Guiados por el experto, se degustaron diferentes vinos, aprendiendo a identificar aromas, sabores y matices, así como nociones básicas sobre su elaboración.
La cata incluyó una selección de cinco vinos que permitió recorrer distintos estilos y matices. El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido y participativo, fomentando la conversación entre todos y el disfrute compartido. Los asistentes pudieron degustar los caldos Bilbilitano, Manga del Brujo, Domaine Guillaman, Aragonum y Morrudo blanco, descubriendo las características propias de cada uno de ellos, desde sus aromas hasta su sabor en boca.
