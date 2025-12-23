Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo AragónComprobar Lotería de NavidadCasademont ZaragozaPSOE AragónSubvención Real ZaragozaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

ESPECTÁCULO DE ILUSIONISMO

El mago Tinin lleva la magia de la Navidad a Ricla

Cartel del espectáculo.

Cartel del espectáculo. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Ricla

Un espectacular evento de magia navideña hizo las delicias tanto de mayores como de pequeños el 14 de diciembre en Ricla. El protagonista de la jornada fue el mago Tinin, que ofreció una actuación llena de ilusión, humor y sorpresas.

Durante el espectáculo, el mago sorprendió al público con una gran variedad de trucos, contando además con la participación de varios asistentes que subieron al escenario para colaborar con Tinin en diferentes números mágicos que arrancaron risas, asombro y mucha emoción.

La actuación fue creciendo en intensidad hasta llegar a un final muy especial, que fue recibido con una gran ovación y, entre aplausos y sonrisas, el mago se despidió dejando un recuerdo inolvidable en todos los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents