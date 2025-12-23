ESPECTÁCULO DE ILUSIONISMO
El mago Tinin lleva la magia de la Navidad a Ricla
La Crónica de Valdejalón
Un espectacular evento de magia navideña hizo las delicias tanto de mayores como de pequeños el 14 de diciembre en Ricla. El protagonista de la jornada fue el mago Tinin, que ofreció una actuación llena de ilusión, humor y sorpresas.
Durante el espectáculo, el mago sorprendió al público con una gran variedad de trucos, contando además con la participación de varios asistentes que subieron al escenario para colaborar con Tinin en diferentes números mágicos que arrancaron risas, asombro y mucha emoción.
La actuación fue creciendo en intensidad hasta llegar a un final muy especial, que fue recibido con una gran ovación y, entre aplausos y sonrisas, el mago se despidió dejando un recuerdo inolvidable en todos los asistentes.
