Microsoft informa sobre su centro de datos a los vecinos de La Muela

Microsoft organizó una jornada informativa sobre el nuevo centro de datos en La Muela el miércoles 26 de noviembre en el salón de plenos del ayuntamiento. Vecinos y representantes locales participaron en la sesión compartiendo varios detalles sobre el proyecto. El objetivo de estos encuentros es reforzar el compromiso de la compañía con la transparencia y el diálogo con la sociedad civil.

La futura región cloud de centros de datos en Aragón contempla un presupuesto de ejecución total de 5.356 millones de euros entre los tres emplazamientos en: La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza.

El desarrollo de la infraestructura cloud arrancará con la construcción simultánea de los tres campus de centros de datos, que estarán conectados por una red de fibra óptica de 240 kilómetros que ofrecerá una latencia inferior a los dos milisegundos, preparada tanto para servicios cloud como para capacidades avanzadas de Inteligencia Artificial.

El proyecto se desplegará por fases y la primera estará operativa en un máximo de cuatro años desde la aprobación final del PIGA. Los edificios incluirán centros de datos de dos plantas, oficinas y espacios destinados a infraestructuras eléctricas y urbanización. Este diseño global ofrece una base estable sobre la que ajustar las futuras fases del desarrollo del proyecto.