El pasado 20 de noviembre, y propiciado por los consejos de infancia y adolescencia de cada localidad, se celebró el Día Internacional de los Derechos de la Infancia en varios pueblos de la Comarca de Valdejalón.

‘Migrar es un derecho’, fue el lema de este año. / SERVICIO ESPECIAL

En varias sesiones, en los municipios de Lumpiaque, Salillas, Morata, Ricla, Épila y La Almunia, chavales de todos los centros educativos habían estado trabajando y reflexionando estos meses sobre un lema que les conmueve e interpela: Migrar es un derecho, decidido en la comarca por unanimidad.

Alumnos y alumnas de los distintos centros de la comarca participaron en esta jornada / SERVICIO ESPECIAL

Los chavales son expertos, porque tienen los ojos y los corazones abiertos a la vida, en saber cuáles son los motivos de las migraciones, alrededor de las guerras o del legítimo derecho de buscar un país donde poder ser felices y poder vivir con dignidad. Todos ellos son capaces de compartir qué es lo que dejan los niños y niñas en su país cuando tienen que partir una mañana con unas pocas cosas, en una maleta pequeña, para dejar para siempre sus recuerdos, su hogar, su familia, y la tierra y el país que les vio nacer.

Reivindicaron la igualdad para todos los niños. / SERVICIO ESPECIAL

También son conscientes, porque lo han vivido, de que la acogida, los brazos abiertos, y esa amistad preciosa e ingenua que no mira ni al color de la piel, ni al país de origen, ni a los ceros de las cuentas corrientes, son capaces de obrar el milagro de la inclusión.

Durante la jornada escucharon el testimonio de sus compañeros para entender su situación / SERVICIO ESPECIAL

Todos los chavales han escuchado de primera mano, en estos días, experiencias de compañeros y compañeras emigrantes, que un día tuvieron que dejar su hogar.

‘Migrar es un derecho’, también para los niños

Y ese día, en un solo grito que les hermanaba, en seis plazas de seis pueblos de la Comarca de Valdejalón, dijeron bien alto que Migrar es un derecho, y que ninguno de ellos y ellas ha hecho ningún mérito más que cualquier otro chaval del mundo… y, por lo tanto, que todos y todas tenemos el mismo derecho a ser felices.

'Todos somos iguales' fue uno de los lemas más repetidos durante este día. / SERVICIO ESPECIAL

Esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos que la han propiciado la celebración de esta jornada, a los educadores que se han «pringado» en una tarea ardua, difícil, pero apasionante, y gracias sobre todo a los chavales que participan en los consejos de infancia y adolescencia, y que han sido capaces de lanzar mensajes de esperanza y orgullo, desde una infancia que sabe perfectamente que sólo es posible la felicidad si el mundo entero se sienta en la misma mesa de fraternidad, a compartir y celebrar el milagro de la vida sin importar las diferencias culturales, el color de piel o el país del que vengas.

Participaron niños y niñas de todas las edades. / SERVICIO ESPECIAL

Día Internacional de los Derechos de la Infancia en la Comarca de Valdejalón. / SERVICIO ESPECIAL

El mensaje principal fue que no importa de dónde vengas, todos tienen los mismos derechos. / SERVICIO ESPECIAL