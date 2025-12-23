Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo AragónComprobar Lotería de NavidadCasademont ZaragozaPSOE AragónSubvención Real ZaragozaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

DÍA MUNDIAL INFANCIA

‘Migrar es un derecho’, también para los niños

Los consejos de infancia y adolescencia de Lumpiaque, Salillas de Jalón, Morata de Jalón, Ricla, Épila y La Almunia de Doña Godina participaron de forma activa en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

Los consejos de infancia y adolescencia de Lumpiaque, Salillas de Jalón, Morata de Jalón, Ricla, Épila y La Almunia de Doña Godina participaron de forma activa en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Valdejalón

El pasado 20 de noviembre, y propiciado por los consejos de infancia y adolescencia de cada localidad, se celebró el Día Internacional de los Derechos de la Infancia en varios pueblos de la Comarca de Valdejalón.

‘Migrar es un derecho’, también para los niños

‘Migrar es un derecho’, fue el lema de este año. / SERVICIO ESPECIAL

En varias sesiones, en los municipios de Lumpiaque, Salillas, Morata, Ricla, Épila y La Almunia, chavales de todos los centros educativos habían estado trabajando y reflexionando estos meses sobre un lema que les conmueve e interpela: Migrar es un derecho, decidido en la comarca por unanimidad.

‘Migrar es un derecho’, también para los niños

Alumnos y alumnas de los distintos centros de la comarca participaron en esta jornada / SERVICIO ESPECIAL

Los chavales son expertos, porque tienen los ojos y los corazones abiertos a la vida, en saber cuáles son los motivos de las migraciones, alrededor de las guerras o del legítimo derecho de buscar un país donde poder ser felices y poder vivir con dignidad. Todos ellos son capaces de compartir qué es lo que dejan los niños y niñas en su país cuando tienen que partir una mañana con unas pocas cosas, en una maleta pequeña, para dejar para siempre sus recuerdos, su hogar, su familia, y la tierra y el país que les vio nacer.

‘Migrar es un derecho’, también para los niños

Reivindicaron la igualdad para todos los niños. / SERVICIO ESPECIAL

También son conscientes, porque lo han vivido, de que la acogida, los brazos abiertos, y esa amistad preciosa e ingenua que no mira ni al color de la piel, ni al país de origen, ni a los ceros de las cuentas corrientes, son capaces de obrar el milagro de la inclusión.

‘Migrar es un derecho’, también para los niños

Durante la jornada escucharon el testimonio de sus compañeros para entender su situación / SERVICIO ESPECIAL

Todos los chavales han escuchado de primera mano, en estos días, experiencias de compañeros y compañeras emigrantes, que un día tuvieron que dejar su hogar.

‘Migrar es un derecho’, también para los niños

‘Migrar es un derecho’, también para los niños

Y ese día, en un solo grito que les hermanaba, en seis plazas de seis pueblos de la Comarca de Valdejalón, dijeron bien alto que Migrar es un derecho, y que ninguno de ellos y ellas ha hecho ningún mérito más que cualquier otro chaval del mundo… y, por lo tanto, que todos y todas tenemos el mismo derecho a ser felices.

‘Migrar es un derecho’, también para los niños

'Todos somos iguales' fue uno de los lemas más repetidos durante este día. / SERVICIO ESPECIAL

Esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos que la han propiciado la celebración de esta jornada, a los educadores que se han «pringado» en una tarea ardua, difícil, pero apasionante, y gracias sobre todo a los chavales que participan en los consejos de infancia y adolescencia, y que han sido capaces de lanzar mensajes de esperanza y orgullo, desde una infancia que sabe perfectamente que sólo es posible la felicidad si el mundo entero se sienta en la misma mesa de fraternidad, a compartir y celebrar el milagro de la vida sin importar las diferencias culturales, el color de piel o el país del que vengas.

‘Migrar es un derecho’, también para los niños

Participaron niños y niñas de todas las edades. / SERVICIO ESPECIAL

Día Internacional de los Derechos de la Infancia en la Comarca de Valdejalón.

Día Internacional de los Derechos de la Infancia en la Comarca de Valdejalón. / SERVICIO ESPECIAL

El mensaje principal fue que no importa de dónde vengas, todos tienen los mismos derechos.

El mensaje principal fue que no importa de dónde vengas, todos tienen los mismos derechos. / SERVICIO ESPECIAL

Lectura del manifiesto.

Lectura del manifiesto. / SERVICIO ESPECIAL

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
  2. El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
  3. Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
  4. La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
  5. Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
  6. La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
  7. El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
  8. El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial

EN IMÁGENES | Junta de Accionistas del Real Zaragoza

EN IMÁGENES | Junta de Accionistas del Real Zaragoza

Las pernoctaciones hoteleras en Aragón caen un 2,6% en noviembre, pero marcan el segundo mejor noviembre de la serie histórica

Las pernoctaciones hoteleras en Aragón caen un 2,6% en noviembre, pero marcan el segundo mejor noviembre de la serie histórica

El tiempo en Caspe: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Caspe: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Cariñena: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Cariñena: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Calatorao: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Calatorao: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Calatayud: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Calatayud: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Calanda: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Calanda: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Calamocha: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre

El tiempo en Calamocha: previsión meteorológica para hoy, martes 23 de diciembre
Tracking Pixel Contents