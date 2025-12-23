ACTIVIDAD EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Morata acerca la lectura a los más pequeños
La Crónica de Valdejalón
La Biblioteca de Morata de Jalón acogió el viernes 28 de noviembre la presentación del libro Hay un lobo en la montaña, acompañado por su autor, Ricardo Díez Pellejero. La obra, publicada en la colección Mandarinas de Prames, narra la historia de dos lobos amigos en el Pirineo aragonés occidental, y se presenta como un homenaje al cuento clásico y al relato mítico, poniendo en el centro valores como la amistad, el respeto, la comprensión y la libertad.
Durante el encuentro, se habló del proceso de creación del libro, de su enfoque simbólico, y del papel que desempeñan los lobos en el imaginario cultural aragonés. También se comentaron las ilustraciones de gran formato, y la intención del autor de recuperar la esencia de las narraciones tradicionales para lectores de todas las edades.
La actividad terminó con un cuentacuentos, que tuvo una excelente acogida entre los más pequeños, y un pequeño ágape en el que el resto del público tuvo la oportunidad de conversar con el autor de una forma más cercana.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial