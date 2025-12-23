Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTIVIDAD EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Morata acerca la lectura a los más pequeños

La actividad tuvo una gran acogida.

La Crónica de Valdejalón

Morata de Jalón

La Biblioteca de Morata de Jalón acogió el viernes 28 de noviembre la presentación del libro Hay un lobo en la montaña, acompañado por su autor, Ricardo Díez Pellejero. La obra, publicada en la colección Mandarinas de Prames, narra la historia de dos lobos amigos en el Pirineo aragonés occidental, y se presenta como un homenaje al cuento clásico y al relato mítico, poniendo en el centro valores como la amistad, el respeto, la comprensión y la libertad.

Durante el encuentro, se habló del proceso de creación del libro, de su enfoque simbólico, y del papel que desempeñan los lobos en el imaginario cultural aragonés. También se comentaron las ilustraciones de gran formato, y la intención del autor de recuperar la esencia de las narraciones tradicionales para lectores de todas las edades.

La actividad terminó con un cuentacuentos, que tuvo una excelente acogida entre los más pequeños, y un pequeño ágape en el que el resto del público tuvo la oportunidad de conversar con el autor de una forma más cercana.

