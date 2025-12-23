NUEVAS TRADICIONES
La Muela inicia con ilusión la Navidad
La Crónica de Valdejalón
La Muela comenzó la programación navideña el viernes 5 de diciembre por la tarde con el tradicional encendido del árbol de Navidad en la plaza del Ayuntamiento. Previamente, se proyectó un videomapping navideño. Y tras el encendido, cantaron villancicos las asociaciones Aires de La Muela, Gil Tarín y José Luis Gimeno Trigo. Además, hubo venta de chocolate caliente para el viaje de estudios del alumnado de 4º de la ESO.
Y los días 13 y 14 de diciembre, Papá Noel visitó La Muela en la caseta de cazadores, por la que pasaron más de 1.000 personas entre niños y adultos durante los dos días. La actividad se completó con el escape room Salvemos los polvos mágicos de la Navidad, que agotó todos los pases. Desde la Concejalía de Festejos quieren dar las gracias a las personas voluntarias que hacen posible que este evento se Ueda realizar cada año más grande.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial