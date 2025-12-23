Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NUEVAS TRADICIONES

La Muela inicia con ilusión la Navidad

El vídeomapping iluminó la fachada de la casa consistorial. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

La Muela

La Muela comenzó la programación navideña el viernes 5 de diciembre por la tarde con el tradicional encendido del árbol de Navidad en la plaza del Ayuntamiento. Previamente, se proyectó un videomapping navideño. Y tras el encendido, cantaron villancicos las asociaciones Aires de La Muela, Gil Tarín y José Luis Gimeno Trigo. Además, hubo venta de chocolate caliente para el viaje de estudios del alumnado de 4º de la ESO.

Los más pequeños recibieron la visita de Papá Noel y sus ayudantes. / SERVICIO ESPECIAL

Y los días 13 y 14 de diciembre, Papá Noel visitó La Muela en la caseta de cazadores, por la que pasaron más de 1.000 personas entre niños y adultos durante los dos días. La actividad se completó con el escape room Salvemos los polvos mágicos de la Navidad, que agotó todos los pases. Desde la Concejalía de Festejos quieren dar las gracias a las personas voluntarias que hacen posible que este evento se Ueda realizar cada año más grande.

Las luces y los villancicos alegraron los previos a la entrada de la Navidad. / SERVICIO ESPECIAL

