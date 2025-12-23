ACTOS POR EL 25 DE NOVIEMBRE
Las mujeres de Andabán estrenan su ‘jardincillo’
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Calatorao se unió el 25 de noviembre a las reivindicaciones contra la violencia ejercida hacia las mujeres en todos sus ámbitos, reafirmando su apuesta por una educación en igualdad como herramienta fundamental para erradicar esta lacra social que, en su forma más extrema, termina en asesinato.
Además de los actos habituales, se inauguró el nuevo jardincillo de la sede de la Asociación de Mujeres Andabán, con una escultura titulada Romántica que simboliza a la mujer libre y sin ataduras, un homenaje a la esencia femenina y a la resiliencia de todas.
Para cerrar el día, el público disfrutó de la actuación de Belén Castel El arte de ser mujer y no morir en el intento. Y al día siguiente, se ofreció la obra Amores que dañan, escrita y representada por el grupo de teatro leído del Aula de Adultos de Calatorao. También hubo un taller vivencial de autocuidado, y para los más pequeños talleres de defensa personal. Con todo ello, Calatorao alza la voz en el 25N.
