ARTE URBANO
Un mural de Épila, entre los mejores del mundo
La Crónica de Valdejalón
Épila
El mural Jota Aragonesa, realizado por el artista Sojo en el marco del último Asalto en Épila, ha sido nominado por la plataforma global especializada en arte urbano Street Art Cities como mejor mural noviembre 2025 junto a obras de todo el mundo.
Para votar hay que entrar en el enlace streetartcities.com o descargarse la app de la plataforma , y buscar el mural en la sección Best of November 2025.
