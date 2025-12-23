El Museo El Fuerte de La Almunia, un referente cultural y educativo

El Museo de El Fuerte se consolida como un espacio educativo y cultural de referencia en La Almunia y su comarca, con cientos de escolares que han disfrutado de visitas didácticas y juegos tradicionales de la mano de la federación aragonesa. A esta actividad se suma la nueva programación La Chimenea y que ha sido recibida con gran éxito en su primera cita con el concierto velado.

Concierto de Alfonso Latorre y Elisa Joven. / SERVICIO ESPECIAL

El Fuerte es también un referente educativo y cultural en La Almunia, gracias a la visita de cientos de escolares procedentes de distintos centros de la comarca y de la provincia de Zaragoza. Estas jornadas han permitido a los más pequeños descubrir el patrimonio local de manera didáctica, participando además en juegos tradicionales idénticos a los que forman parte de la exposición permanente. El centro ha contado en uno de los días con la colaboración de la Federación Aragonesa de Juegos Tradicionales, que ha mostrado a los escolares cómo eran los juegos de antaño con materiales propios, audiovisuales e incluso voluntarios.

En conjunto el museo ha ofrecido una experiencia única para conectar con las raíces del territorio y mantener vivas las tradiciones. Todo ello en una jornada destinada a los escolares de 5º y 6º de Primaria y los chicos de Adispaz. En enero tendrán la oportunidad de vivir la misma experiencia los escolares de 3º y 4º de los colegios Nertóbriga y Florián Rey.

La cultura tradicional también triunfa

Este éxito no se limita a las visitas escolares. El museo ha estrenado este año la programación cultural La Chimenea, que refuerza su papel como espacio dinámico sin alterar la exposición permanente. Así se demostró en el reciente concierto velado protagonizado por el pianista Alfonso Latorre y la soprano Elisa Joven, que ofrecieron un repertorio de melodías clásicas, bandas sonoras y villancicos en un ambiente íntimo y evocador.

La programación cultural continuará el sábado 27 de diciembre con un concierto de música tradicional aragonesa y europea a cargo del grupo Lahiez.

La concejala responsable, Marisa Martínez, ha explicado que «este entorno es fantástico para revivir y fomentar las tradiciones culturales y deportivas tan sanas de nuestro pasado. Es una oportunidad perfecta para mostrar el rico patrimonio así como el gran talento de los artistas de nuestra zona».

Anabel Langarita, técnico de Cultura, afirma que con la llegada del nuevo año «esperan poder comenzar a ofertar las distintas experiencias culturales junto al Área de Turismo que ya recogen la ordenanza recientemente actualizada. Es una oportunidad única de mostrar lo que es La Almunia, sus raíces y sus gentes».

Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Almunia, responsable del centro y de su dinamización, confirman su apuesta por convertir el Museo del Fuerte, que en enero cumplirá un año abierto ininterrumpidamente, en un espacio vivo, abierto a la educación y la cultura, donde la historia y las costumbres aragonesas se transmiten de forma activa y didáctica a todas las generaciones.