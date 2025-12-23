ENCENDIDO DE LUCES
La Navidad ya ilumina las calles de Morata de Jalón
La Crónica de Valdejalón
La inauguración del encendido de las luces de Navidad en la plaza de España es una tradición que Morata de Jalón celebra desde hace años, y que se ha consolidado como una de las actividades familiares más participativas del calendario local.
El acto, organizado por el grupo local Las Brujicas, reúne a numerosos vecinos y marca el inicio de la temporada navideña. Como viene siendo habitual, los niños y niñas tienen un papel central en la celebración: aportan sus propios adornos elaborados previamente y decoran con ellos el árbol de Navidad, dando continuidad a una dinámica que fomenta la creatividad y la implicación de los más pequeños en la vida comunitaria.
Después es el momento de la tradicional cuenta atrás para el encendido, que ellos mismos realizan mediante un «pulsador mágico», seguida con expectación por el público asistente, y celebrada en un ambiente cercano y festivo, reflejo de la participación y el carácter colectivo de esta cita navideña. El encuentro finaliza con un viaje a pie por distintos puntos del pueblo decorados con temática navideña, al ritmo de villancicos, bailando y llenando las calles de sensaciones positivas para los próximos días.
