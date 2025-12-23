Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo AragónComprobar Lotería de NavidadCasademont ZaragozaPSOE AragónSubvención Real ZaragozaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

ENCENDIDO DE LUCES

La Navidad ya ilumina las calles de Morata de Jalón

Los vecinos presenciaron un año más el tradicional encendido en la plaza de España.

Los vecinos presenciaron un año más el tradicional encendido en la plaza de España. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Morata de Jalón

La inauguración del encendido de las luces de Navidad en la plaza de España es una tradición que Morata de Jalón celebra desde hace años, y que se ha consolidado como una de las actividades familiares más participativas del calendario local.

Los niños y niñas dieron color al árbol de Morata. | SERVICIO ESPECIAL

Los niños y niñas dieron color al árbol de Morata. / SERVICIO ESPECIAL

El acto, organizado por el grupo local Las Brujicas, reúne a numerosos vecinos y marca el inicio de la temporada navideña. Como viene siendo habitual, los niños y niñas tienen un papel central en la celebración: aportan sus propios adornos elaborados previamente y decoran con ellos el árbol de Navidad, dando continuidad a una dinámica que fomenta la creatividad y la implicación de los más pequeños en la vida comunitaria.

Después es el momento de la tradicional cuenta atrás para el encendido, que ellos mismos realizan mediante un «pulsador mágico», seguida con expectación por el público asistente, y celebrada en un ambiente cercano y festivo, reflejo de la participación y el carácter colectivo de esta cita navideña. El encuentro finaliza con un viaje a pie por distintos puntos del pueblo decorados con temática navideña, al ritmo de villancicos, bailando y llenando las calles de sensaciones positivas para los próximos días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
  2. El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
  3. Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
  4. La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
  5. Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
  6. La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
  7. El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
  8. El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial

El PAR irá en solitario a las elecciones de Aragón con Alberto Izquierdo como candidato

El PAR irá en solitario a las elecciones de Aragón con Alberto Izquierdo como candidato

Las inversiones extranjeras en Aragón superan los 1.500 millones de euros en 2025

Las inversiones extranjeras en Aragón superan los 1.500 millones de euros en 2025

El PSOE pide a la Junta Electoral para suspender el discurso de fin de año del presidente de Aragón

El PSOE pide a la Junta Electoral para suspender el discurso de fin de año del presidente de Aragón

Aragón alerta el aumento del riesgo de aludes tras las últimas fuertes nevadas en el Pirineo

Aragón alerta el aumento del riesgo de aludes tras las últimas fuertes nevadas en el Pirineo

La campaña de Montaña Segura del Gobierno de Aragón alerta de posibles formaciones de aludes

Guardiola iniciará en breve los contactos para formar gobierno "sin líneas rojas"

Guardiola iniciará en breve los contactos para formar gobierno "sin líneas rojas"

Los españoles ya solo confían en la Carta Magna y el Tribunal Constitucional

Los españoles ya solo confían en la Carta Magna y el Tribunal Constitucional

El Real Zaragoza pedirá un préstamo para pagar los 10 millones de euros que adeuda a la sociedad La Nueva Romareda

El Real Zaragoza pedirá un préstamo para pagar los 10 millones de euros que adeuda a la sociedad La Nueva Romareda
Tracking Pixel Contents