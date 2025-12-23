TRADICIÓN EN LUMPIAQUE
Navidad con sello local: todo listo para las fiestas
La Crónica de Valdejalón
Lumpiaque celebró el 5 de diciembre, en la plaza de la Iglesia, la tradicional puesta de adornos en el árbol de Navidad que los niños habían preparado con todo el cariño e ilusión. El encendido del árbol estuvo acompañado por una actuación de la Asociación Coral de Lumpiaque que animaron e invitaron a todos los asistentes a acompañarlos a cantar villancicos. El evento finalizó con una chocolatada caliente con bollos organizado por la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) de Lumpiaque.
El 6 de diciembre la localidad se volvió a reunir con la participación de niños como siempre para montar el Belén en la iglesia San Francisco de Asís. Se colocó con cuidado y cariño cada figurita, casa y cada detalle, respetando la historia y la magia de este Belén.
Luego, se pudo disfrutar de una cata de cervezas Garba con maridaje. Los cerveceros artesanos locales presentaron sus tres creaciones que fueron protagonistas de una deliciosa cata maridada. La Lager se disfrutó acompañada de una tapa de Guardia Civil, la Pale Ale se combinó con una tostada de queso azul, y la Irish Red se saboreó junto a una suculenta carrillera guisada. Cada maridaje permitió resaltar los matices y aromas únicos de las cervezas, convirtiendo la degustación en una experiencia gastronómica que sorprendió y encantó a los asistentes.
También la música estuvo presente en la jornada con la animada discomóvil Obbe On Tour, con una primera sesión de tarde y otra a partir de la medianoche.
Y el domingo 7 de diciembre, la Asociación de 3ª Edad San Francisco ofreció una merienda en el pabellón con inscripción previa.
