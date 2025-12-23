INICIATIVA IMPULSADA POR LA DPZ
La participación vecinal como motor de salud
La Crónica de Valdejalón
Morata de Jalón ha iniciado el proyecto Activando el derecho a la Salud, una iniciativa financiada por la Diputación de Zaragoza y desarrollada por Farmamundi Aragón en colaboración con la Asociación 36 mm.
El proyecto estuvo orientado a la identificación y puesta en valor de los denominados activos de salud del municipio, entendidos como iniciativas, espacios y personas que contribuyen al bienestar y a la calidad de vida de la población. A través de distintas sesiones, se abordó de manera participativa el reconocimiento de estos recursos comunitarios y su importancia en la construcción de entornos más saludables.
La actividad contó con la implicación del vecindario y se desarrolló en un clima de colaboración, reforzando el compromiso colectivo con la salud, la participación y el cuidado comunitario en Morata de Jalón.
