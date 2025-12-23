Pequeña cata, gran menú en Almonacid

Almonacid de la Sierra celebró una cata de Navidad en la bodega municipal con la asistencia de 25 personas. Se degustaron cuatro aperitivos maridados con dos vinos, uno blanco y un tinto. Las tapas fueron realizadas por Luis Ángel López. La primera fue rollito mar y monte, un rollito de pavo trufado con productos del mar como salmón y bacalao ahumado, chipirones rellenos, daditos de jamón, pepinillos en vinagre, todo ello mezclado con una mahonesa. En segundo lugar, se sirvió «bomba de quesos y granada», una mezcla de queso gorgonzola, queso azul, crema de camember y queso de untar, mezclado con granos de granada y presentados en una tostada de pan. Se siguió con unas «zamburiñas en salsa» acompañadas de cebolla de Fuentes aliñada con aceite de oliva, y para terminar «lomo de cerdo en salsa de foie y mostaza». Un gran menú para comenzar la cuenta atrás de la Navidad.