UNA DEGUSTACIÓN MUY ESPECIAL
Pequeña cata, gran menú en Almonacid
La Crónica de Valdejalón
Almonacid de la Sierra celebró una cata de Navidad en la bodega municipal con la asistencia de 25 personas. Se degustaron cuatro aperitivos maridados con dos vinos, uno blanco y un tinto. Las tapas fueron realizadas por Luis Ángel López. La primera fue rollito mar y monte, un rollito de pavo trufado con productos del mar como salmón y bacalao ahumado, chipirones rellenos, daditos de jamón, pepinillos en vinagre, todo ello mezclado con una mahonesa. En segundo lugar, se sirvió «bomba de quesos y granada», una mezcla de queso gorgonzola, queso azul, crema de camember y queso de untar, mezclado con granos de granada y presentados en una tostada de pan. Se siguió con unas «zamburiñas en salsa» acompañadas de cebolla de Fuentes aliñada con aceite de oliva, y para terminar «lomo de cerdo en salsa de foie y mostaza». Un gran menú para comenzar la cuenta atrás de la Navidad.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial