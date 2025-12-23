TALENTO LOCAL
Plata en el LXVI Certamen de Jota El Cachirulo
La Crónica de Valdejalón
Alberto Gimeno Abad, miembro del grupo local de jota de Morata de Jalón, obtuvo el segundo puesto de la categoría senior masculina en el LXVI Certamen de Jota El Cachirulo, una de las competiciones más emblemáticas, cuya final se celebró el 30 de noviembre y fue retransmitida por Aragón TV.
Su participación y el resultado alcanzado suponen un motivo de orgullo para la localidad, al evidenciar el esfuerzo, la constancia y la calidad del trabajo que se realiza desde el ámbito local en favor de la jota aragonesa.
La presencia de un representante de Morata de Jalón en una final de estas características pone en valor la importancia de seguir apoyando la cultura y el folclore propios, y anima a que tanto jóvenes como personas adultas continúen acercándose a la jota como una expresión viva de identidad cultural y de transmisión entre generaciones.
- El Real Zaragoza le comunica a Andrada que no contempla su salida en enero
- El ministro Óscar Puente, sobre Aragón: 'Zaragoza será la primera ciudad preparada para que el AVE pueda ir a 350 km/h
- Aragón se alía con los quintos premios: la Lotería de Navidad 2025 reparte más de 14 millones de euros en varios puntos de la comunidad
- La Guardia Civil busca a un montañero de casi 70 años desaparecido en El Moncayo
- Lotería de Navidad 2025 en Aragón, en directo | Comienza el sorteo
- La FIMA 2026 refuerza su perfil tecnológico y confirma la vuelta de un gigante del los tractores
- El Real Zaragoza deja de ser colista y no podrá contar con Insua tras el parón
- El ayuntamiento tumba una subvención de 700.000 euros al Real Zaragoza que podría afectar a su límite salarial