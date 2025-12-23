Plata en el LXVI Certamen de Jota El Cachirulo

Alberto Gimeno Abad, miembro del grupo local de jota de Morata de Jalón, obtuvo el segundo puesto de la categoría senior masculina en el LXVI Certamen de Jota El Cachirulo, una de las competiciones más emblemáticas, cuya final se celebró el 30 de noviembre y fue retransmitida por Aragón TV.

Su participación y el resultado alcanzado suponen un motivo de orgullo para la localidad, al evidenciar el esfuerzo, la constancia y la calidad del trabajo que se realiza desde el ámbito local en favor de la jota aragonesa.

La presencia de un representante de Morata de Jalón en una final de estas características pone en valor la importancia de seguir apoyando la cultura y el folclore propios, y anima a que tanto jóvenes como personas adultas continúen acercándose a la jota como una expresión viva de identidad cultural y de transmisión entre generaciones.